Water in kelders 09 mei 2018

02u30 1

Verschillende kelders in de Statiestraat zijn gisterenmiddag plots onder water gelopen. Dat was ook zo bij de nachtwinkel, waar het water plots een meter hoog stond. De oorzaak ligt wellicht bij een defect van de waterleiding in de buurt. De brandweer kwam ter plaatse om het water weg te pompen. (JHM)