Vuurmeesters zetten centrum in vuur en vlam 02u49 10 Proot Toeschouwers kijken zich de ogen uit wanneer een vlammenmeisje op straat verschijnt.

De handelaarsvereniging Veurne Toe Koer heeft gisterenavond voor een warme start van de kerstvakantie gezorgd. De handelaars nodigden de Vuurmeesters uit voor 'Veurne Toe Feu', dat startte in de Zuidstraat. De stad was de hele avond sfeervol verlicht met vuurbomen en vuurlantaarns en de winkels bleven open tot 21 uur. De parade met spectaculaire vuuracts eindigde in de Ooststraat bij de Kaatsspelplaats. Blikvanger was de constructie met de brandende man. Uiteraard werd ook de schaatspiste op de Grote Markt geopend. (GUS)