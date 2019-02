VTI-leerlingen lassen 6 meter hoog gebouw ineen, maquette ervan krijgt vaste stek in Europees parlement GUS

08u53 3 Veurne De leerlingen industriële wetenschappen en lassen van het VTI in Veurne zullen op 24 april een maquette van hun kunstwerk ‘Europe in change’ voorstellen in het Europees parlement. Het eigenlijke, 6 meter hoge bouwwerk krijgt een plek in het kasteel Batenborch in het Brusselse.

Het is een drukte van jewelste in het lasatelier van het VTI in Veurne. De leerlingen van het vijfde, zesde en zevende jaar bouwen en lassen het kunstwerk ‘Europe in change’, een ontwerp van de zesdes industriële wetenschappen. De Koksijdse kunstenaar Frans De Medts begeleidt het jonge gezelschap. “Het werk wordt zes meter hoog en heeft een diameter van achter meter”, zeggen coördinatoren Lut Hoornaert en Filip Robyn. “Onze school heeft een uitwisselingsproject met vijf landen en die werken allemaal mee. Onze leerlingen lassen de koepel, die symbool staat voor Europa. De friezen daarrond zijn een creatie van de collega’s uit Slovenië. De groep uit Italië creëert de 28 maskers waaraan een QR-code is verbonden. Scan je een codes in, dan hoor je een moedertaal van een van de 28 Europese landen. De sterrenkijker in de koepel dateert uit 1850 en haalden we in Londen. Ook daar is een QR-code aan verbonden. De video die je via die code ziet, zullen de Grieken opnemen, de Zweden zorgen voor de foto’s en de Portugezen voor de muziek. Op 24 april moet het kunstwerk klaar zijn. Een maquette ervan zal permanent in het Europees parlement te zien zijn. Het originele kunstwerk krijgt zijn stek in het kasteel Batenborch in het Brusselse. We kwamen daar terecht via kunstenaar Frans De Medts.” Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) subsidieert het project met 2.000 euro.