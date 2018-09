Vrouw staat tóch haarplukje af en mag rijbewijs houden 06 september 2018

Een vrouw van begin de 60 die lange tijd met een alcoholverslaving kampte, mag dan toch haar rijbewijs houden. Ann D. werd rond Nieuwjaar voor de derde keer in korte tijd betrapt op dronken rijden, deze keer met 2.56 promille in haar bloed. Ze moest van de rechter bij de dokter een haartest laten doen om na te gaan of ze echt een alcoholprobleem heeft. Maar bij de deskundige weigerde ze. "Een stukje van mijn haar afknippen? Dat zie ik niet zitten, ik ben net naar de kapper geweest", zei ze. De rechter maakte zich daarna kwaad en gebood de vrouw opnieuw langs te gaan. De dokter oordeelde na de test dat ze wel geschikt is om te rijden. "En uw kapsel ziet er nog steeds in orde uit", zei de rechter. Ann D. kreeg wel een strenge straf: twee maanden cel met uitstel, 6.400 euro geldboete waarvan 1.600 euro effectief en één maand rijverbod. (JHM)