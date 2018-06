Vrouw blijft man trouw ondanks slagen 07 juni 2018

Een 32-jarige man uit Veurne heeft van de rechter in Kortrijk nog maar eens zes maanden cel en 400 euro boete gekregen omdat hij z'n partner afroste en daarna ook tekeerging tegen de politie.





Merkwaardig: ondanks zijn losse handjes blijft de vrouw hem trouw. Joeri V. is volgens zijn advocaat geen kwalijke kerel, maar als hij gedronken heeft, gaat het mis. Dan wordt hij agressief en mept hij erop los. Dat was een tijdje geleden ook het geval toen hij bij z'n vriendin in Menen was. Helemaal loos na het binnenkappen van een sloot whisky ging hij de vrouw te lijf. Hij sloeg haar en scheurde haar kleren kapot. De komst van de politie werkte als een rode lap op een stier. Hij slingerde de verbalisanten de ergste verwensingen naar het hoofd, sloeg ei zo na een combi kort en klein en probeerde een wapen te ontfutselen van een inspecteur.





Joeri V. werd voordien al 19 keer veroordeeld, voor opzettelijke slagen en verwondingen maar ook voor diefstallen. "Maar een celstraf is voor mijn cliënt geen goeie oplossing", zei z'n advocaat. "Een efficiënte aanpak van zijn alcoholprobleem zou veel meer effect hebben." De rechter had daar echter geen oren naar. (VHS)