Vrouw blaast liefst 3,33 promille: celstraf met uitstel Jelle Houwen

10 januari 2019

16u03 0 Veurne Een vrouw uit Veurne is door de politierechter zwaar gestraft nadat ze door de politie met liefst 3,33 promille aan de kant werd gezet.

Dat gebeurde vorig jaar nadat het rijgedrag van Sabrine R. de aandacht trok van de politie. Volgens haar advocaat waren er verzachtende omstandigheden. “Ze had zware relationele problemen en zocht haar heil in de drank. Het was eerder een momentopname.” Daar wilde de politierechter echter niets van weten. “Drinken om je problemen op te lossen is nooit goed, maar dat je een glaasje drinkt om je beter te voelen kan ik nog begrijpen”, sprak hij. “Maar dat je in zo’n toestand nog achter het stuur kruipt en de weg opgaat is totaal onverantwoord. Niet alleen voor u maar ook voor de andere weggebruikers.” R. kreeg daarom drie maanden cel met uitstel, 6.400 euro boete en 120 dagen rijverbod. Daarbovenop werd ze ook lichamelijk voorgoed rij ongeschikt verklaard om nog een wagen te besturen. Een maatregel die meteen ingaat.