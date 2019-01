Vrouw (43) sterft in bad aan CO-vergiftiging Jelle Houwen

21 januari 2019

11u53 0 Veurne In een klein rijhuis langs het Jaagpad in Veurne is vanochtend een vrouw dood teruggevonden in haar bad. Het gaat om een 43-jarige vrouw die deze ochtend niet was opgedaagd op haar werk.

De vrouw moest op haar werk een vergadering bijwonen maar daagde niet op. Dat was niet naar haar gewoonte waarna er alarm geslagen. Haar vader, die vlakbij de woning van de vrouw woont was verontrust en ging poolshoogte nemen. Omdat ze niet open deed toen hij aanbelde ging de vader dan maar zelf naar binnen. Na wat rondkijken trof hij haar boven levenloos in bad aan. Ze gaf geen teken van leven meer. Daarna belde hij de hulpdiensten. Zowel de mug, de ambulance als de brandweer kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Ook het parket kwam daarna ter plaatse voor een onderzoek. Daaruit bleek dat de vrouw overleed aan een CO-vergiftiging en een slechte werkende verwarmingsinstallatie de oorzaak was. De afgelopen dagen overleden ook al twee mensen in Gent door een CO-vergiftiging. Er wordt de afgelopen dagen dan ook opnieuw vaker gewaarschuwd voor de gevaren van CO. De politie staat in Veurne in voor de opvang van de familieleden. Zij waren erg aangeslagen door het plotse overlijden.