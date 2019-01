Vrije basisschool De Droomvlieger haalt de slede boven GUS

22 januari 2019

15u31 0 Veurne De leerlingen van de vrije basisschool De Droomvlieger uit Veurne beleefden mooie sneeuwmomenten op de speelplaats, zeker toen de slede werd bovengehaald.

Bij De Droomvlieger maakten ze voldoende tijd vrij voor sneeuwpret. Ze gleden over het witte tapijt maar gingen ook creatief aan de slag. Ze probeerden kunst te maken en te zien in de sneeuw. Dat was niet toevallig want donderdag houden de kinderen tussen 16.30 en 18.30 uur een tentoonstelling in hun school als slot van een kunstproject.