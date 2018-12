Vrachtwagen geladen met gloednieuwe tractoren slipt in gracht JHM

09 december 2018

09u39 0

Een grote vrachtwagen die geladen was met twee splinternieuwe zware tractoren is zaterdagavond in de gracht geslipt in de Julaenestraat, in Steenkerke nabij Veurne. Wat de zware truck op de smalle landwegen deed is niet duidelijk. De Nederlandse vrachtwagen wilde de tractoren wellicht gaan afleveren op een boerderij ter plaatse. Het liep fout bij het kruisen van een tegenligger. De trucker week iets te veel uit naar de rechterkant en kwam daarbij met zijn wielen in de drassige zachte berm terecht. Het gevaarte zonk daarna weg maar kantelde gelukkig niet. Ook de twee zware New Holland tractoren bleven op de opligger staan. Een van de tractoren kon zelf van de aanhangwagen worden gereden, voor de andere moest de hulp ingeroepen worden va een takelwagen met kraanarm. Daarna was het ook nog een helse klus om de truck uit de gracht te slepen. Door de takelwerken werd de Julaenestraat urenlang volledig afgesloten.