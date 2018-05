Voor rechter na vernielen ambulance 08 mei 2018

02u32 0

Een dertiger heeft zich voor de politierechter in Veurne moeten verantwoorden omdat hij opzettelijk schade had toegebracht aan een ambulance in Veurne. Die was op 23 januari opgeroepen omdat T.D. in dronken toestand was gevallen. "De ambulanciers namen hem mee, maar in het voertuig kwam T.D. weer bij zijn positieven", klonk het in de rechtbank. "Hij werd razend en bonkte met zijn hoofd tegen de ambulance. Daardoor is een zijpaneel van de ambulance gebarsten. Wij vragen 838 euro voor de hulpverleningszone Westhoek." T.D. herinnert zich niets van de feiten. "Ik weet niet eens waarom ik hier ben", zei hij. "Ik was wellicht onder invloed van alcohol die avond. Nu ben ik opgenomen in de psychiatrie. Als ik een boete krijg is het voor de schuldbemiddelaar." Een boete kreeg hij ook: 160 euro. Hij moet ook de schade aan de ambulance vergoeden. (JHM)