Vlammen uit schoorsteen chipsfabriek zorgen voor spectaculair zicht Bart Boterman

07 april 2019

13u03 0 Veurne De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de chipsfabriek van PepsiCo in Veurne voor een steekvlam die uit een schoorsteen kwam. Een automobilist die op de autosnelweg reed had dat gezien en belde de hulpdiensten. Maar van een probleem bleek geen sprake.

“Bij aankomst zijn we vrijwel onmiddellijk teruggekeerd”, zegt luitenant Nicolas Garmyn van de brandweer van Veurne. “PepsiCo heeft een installatie om gas op te wekken uit gistende biomassa om in eigen elektriciteit te voorzien. Als er te veel gas wordt geproduceerd, wordt dat afgelaten en op die manier verbrand. Dit is de normale gang van zaken”, aldus Garmyn. De toortsbrand zorgt wel voor een opvallend zicht boven de fabriek in de Albert I-laan. Het tafereel komt wekelijks voor maar valt op bij nacht.