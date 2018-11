Vijfde van Annuntiata-leerkrachten legde een uur werk neer 21 november 2018

02u23 0 Veurne Gistermorgen weigerde een twintigtal leerkrachten van de 110, van het Annuntiata-instituut in Veurne om naar hun klas te gaan.

"Terwijl ze in de leraarskamer bleven, vingen de opvoeders de leerlingen uit die twintig klassen op", duidt directeur Hilde Vancompernolle. "Liever hebben we dat ons personeel overlegt in plaats van te staken, maar na een uur ging iedereen weer naar de klas om les te geven. Een aantal ongeruste ouders belde de school en die dienden we van antwoord. De protesterende leerkrachten zijn niet akkoord met de geplande hervorming. Een aantal onderwijsdomeinen worden gecentraliseerd en de richting Maatschappij en Welzijn zou naar onze school komen.





Sommige personeelsleden vrezen dat er geen goeie mix van leerlingen zal zijn omdat die richting vooral meisjes aanspreekt. Ze maken zich ook zorgen over het lesgeven in een van de andere twee scholen." Een leerling getuigt anoniem over de spontane actie van gisteren. "Heel wat leerkrachten kwamen niet opdagen waardoor leerlingen in lege lokalen aankwamen. Sommige leerlingen waren dat beu en wilden vertrekken, maar de directie hield de poorten gesloten. Na een gesprek met de directeur moest iedereen weer naar binnen." Vorige maand schreven enkele personeelsleden van het College ook al een open protestbrief waarin ze hun bezorgdheid uitten over de geplande hervorming die vanaf september volgend jaar zou ingaan. "Er is een consensus over de eerste graad van het Annuntiata, College en VTI die we in het Annuntiata willen centraliseren. Welke richtingen we waar zullen aanbieden en wanneer alles start, is onderhandelbaar", reageert Rik Ascrawat als voorzitter van het schoolbestuur. (JHM/GUS)