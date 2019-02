Vijf Westkustscholen vormen samen ‘Talent-is’: eerstejaars krijgen straks veel meer keuze GUS

05 februari 2019

16u36 0 Veurne Het Annuntiata, College en VTI van Veurne vormen samen met het Immaculata De Panne en Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort de nieuwe scholengroep Talent-is. Vanaf 1 september kunnen de 12-jarigen uit twaalf keuzepakketten kiezen . Sport is daarbij volledig nieuw.

Aanvankelijk wilde het schoolbestuur de eerste graad op één locatie in Veurne aanbieden, maar dat stootte op te veel protest. Nu vormen vijf Westkustscholen samen de groep ‘Talent-is’, maar elke school behoudt zijn naam. “Naast 27 uur algemene vorming kunnen de eerstejaarsleerlingen kiezen uit twaalf pakketten van telkens vier uur”, legt Rik Ascrawat als voorzitter van het schoolbestuur uit. Die twaalf zijn creatief atelier (Annuntiata), Samen & Leven (Annuntiata, Immaculata, Sint-Bernarduscollege), voedingsatelier (Annuntiata, Sint-Bernarduscollege), business plus (Annuntiata, Immaculata, Sint-Bernarduscollege), taalatelier (College, Immaculata, Sint-Bernarduscollege), wiskundelab (College), sport en wetenschappen (College, Sint-Bernarduscollege), Stem en It (VTI), Stem en Technieken (VTI, Sint-Bernarduscollege), Stem en Wetenschappen (VTI, Immaculata en Sint-Bernarduscollege), klassieke talen (College, Immaculata, Sint-Bernarduscollege), voeding en horeca (Annuntiata, Sint-Bernarduscollege).

Kiezen voor Latijn doe je nog steeds meteen

In de scholengroep Talent-is zijn 400 werknemers aan de slag en lopen ongeveer 2.200 leerlingen school. “Nog nieuw is dat eerstejaars ook al Engels krijgen en dat we starten met een plus-uur dat leerkrachten zelf kunnen invullen”, vervolgt Rik Ascrawat. “Met al die vernieuwingen willen we in de eerste plaats de 12-jarigen de kans geven om gerichter een opleiding te kiezen. In het eerste jaar kunnen ze uit twaalf domeinen putten en in het tweede jaar uit negen. Enige uitzondering vormt Latijn. Daar moeten eerstejaars onmiddellijk voor die richting kiezen, anders lopen ze in het tweede jaar te veel achterstand op. Om de vernieuwing te laten werken zijn er geen investeringen in schoolgebouwen nodig. Ook extra personeel is niet nodig.

Nieuw in de groep is het Immaculata-instituut van De Panne. “Het was evident dat we mee in die samenwerking stappen”, vindt directeur Hugo Sevenois. “De Panne ligt op een paar kilometer van Veurne en Nieuwpoort. In groep kunnen we veel meer aanbieden.” Het is wel zo dat de keuzepakketten gelden per gemeente. Leerlingen van Veurne kunnen dus niet kiezen voor een pakket in De Panne of Nieuwpoort en omgekeerd.

Op 19, 21 en 25 februari zijn er infomomenten gepland in de verschillende scholen. Check www.talent-is.be.