Vierde veroordeling wegens verkoop van cannabis JHM

01 februari 2019

09u55 0 Veurne Een 20-jarige man is door de rechter in Veurne al voor de vierde keer veroordeeld wegens het bezit en/of de verkoop van cannabis.

B.D. kreeg opnieuw voorwaarden opgelegd, gekoppeld aan een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel. Hij moet ook een geldboete van 8.000 euro betalen. Van die boete is er maar 800 euro effectief. Omdat de man al jarenlang vertoeft in het drugsmilieu moet hij van de rechter eindelijk proberen af te kicken en zich desnoods residentieel laten opnemen. Uit het onderzoek bleek dat B.D. werkte met een vriend van hem als stroman. D.Q. reed op zijn vraag naar Oostende om de drugs aan te kopen die B.D. dan zou verder verkopen. In ruil kreeg D.Q daarvoor 50 gram cannabis en een vergoeding voor zijn benzine. Het was op de terugweg echter dat D.Q betrapt werd door de politie die 150 gram cannabis in zijn wagen vond. D.Q kreeg voor de feiten een werkstraf van 150 uren en eveneens een geldboete van 800 euro.