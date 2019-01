Vier maanden onderhandelen loont: 16 knotwilgen van 50 jaar oud gered GUS

25 januari 2019

11u12 0 Veurne Zaterdag om 10 uur worden 16 knotwilgen van 50 jaar oud verplant van de oude site van de Suikerfabriek in Veurne naar de watertoren tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort.

Eddy Vandenbouhede van de huismussenwerkgroep Koksijde is blij. “Liefst vier maanden hebben we daarover gemaild, getelefoneerd en onderhandeld met de West-Vlaamse Intercommunale. Die organisatie is eigenaar van de site van de oude suikerfabriek in Veurne. Om daar een nieuw stadsdeel te ontwikkelen moesten de bomen sneuvelen. Gelukkig hebben we ze kunnen redden. Maar al te vaak worden knotwilgen gekapt maar dus niet in dit geval. Iemand uit de buurt van de watertoren tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort biedt zijn weide aan waar de 16 knotwilgen vanaf zaterdag aan hun nieuwe leven kunnen beginnen.”