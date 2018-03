Videoconferentie op rechtbank maakt verplaatsingen overbodig 15 maart 2018

In Kortrijk en Veurne zijn op de arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel de eerste videoconferentietoestellen in gebruik genomen. Een primeur voor West-Vlaanderen.





De toestellen maken het voortaan mogelijk om zaken te behandelen zonder dat partijen samen in Veurne of in Kortrijk aanwezig zijn. Dankzij de digitale verbinding met klank en beeld kunnen alle betrokkenen toch in contact komen. Het systeem biedt vooral voordelen op het vlak van tijd en afstand. Voorlopig zullen vooral magistraten en advocaten er gebruik van kunnen maken, mits voorafgaande goedkeuring om procedurefouten te vermijden. In Veurne pleitten advocaten Dirk Waeyaert en Thomas Bailleul alvast hun eerste zaak via videoconferencing. "De beeld- en klankkwaliteit is goed en het voelt helemaal niet onwennig", klonk het tevreden. (LSI)