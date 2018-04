Veurnse VTI-leerlingen ontwerpen mobiel revalidatietoestel 28 april 2018

02u29 0 Veurne Thomas Vandemeulebroucke, Roeland Senesael en Louise Dedulle van het VTI in Veurne hebben het mobiele revalidatietoestel 'stepmaster' ontworpen.

De leerlingen van het vijfde jaar Industriële Wetenschappen stellen het dit weekend voor op de Wetenschapsexpo in Brussel waar talrijke jongeren hun uitvindingen zullen tonen.





Ook op de opendeurdag van het VTI Veurne op 1 mei kan je het zien. Bij het AZ West in Veurne omschrijven ze het toestel als een gat in de markt. "Het is compact en afwasbaar, dus ideaal om het te gebruiken op de kamer", vindt diensthoofd kine Caroline Bouckenaere.





"Patiënten kunnen de houten blokken met hun voeten op en neer duwen. De app die verbonden is met het toestel registreert het aantal bewegingen en je kan ook de weerstand instellen. Ideaal dus om de doorbloeding te stimuleren. Er zijn niet zoveel revalidatietoestellen die je op de kamer kan gebruiken. Mocht dit prototype op de markt komen dan is AZ West zeker kandidaat. Ook in woonzorgcentra of zelfs preventief tijdens lange vliegtuigreizen kan de stepmaster nuttig zijn."





(GUS)