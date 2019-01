Veurnse studenten kunnen nog tot en met zondag blokken in het rusthuis GUS

16 januari 2019

13u47 0 Veurne De vijftien plaatsen in de Sint-Martinuszaal in het woonzorgcentrum Ter Linden in Veurne waren de voorbije weken telkens bezet door studerende jongeren. Daarom is de periode verlengd tot en met zondag.

“Het is een trend dat jongeren graag in groep studeren en daarop hebben we ingepikt”, reageert schepen van Onderwijs Celine Mouton (Veurne Plus). “We maken het de studenten zo comfortabel mogelijk met wifi en de nodige stopcontacten voor de iPad, laptop en gsm. Als het energiepeil wat is gezakt kunnen ze smullen van iets lekkers. Door het succes stellen we de zaal wat langer open. Tot en met zondag kan onze jeugd zijn hersenen pijnigen in Ter Linden.” Vooraf reserveren is nodig en kan via https://bit.ly/2AM2oUc. De Sint-Martinuszaal is elke dag open van 8 tot 22 uur.