Veurnse Elise Kinget waagt haar kans in The Voice nu vrijdag GUS

05 maart 2019

14u48 2 Veurne Nu vrijdag moet Veurne en omstreken de vingers kruisen want Elise Kinget (23) doet mee aan The Voice op VTM. Elise groeide op in Veurne en woont sinds een half jaar in Gent waar ze leerkracht is.

“De auditie voor The Voice was het meest stressvolle wat ik ooit al in mijn leven heb gedaan”, lacht Elise. “Tegelijk was het ook één van de mooiste ervaringen. Hopelijk kan ik door het tv-programma met mijn muziek een breder publiek bereiken. Ik heb namelijk een band Elise K waarmee ik toer met akoestische covers en zelfgeschreven nummers. Het is mijn bedoeling dit najaar een eerste langspeelplaat op de markt te brengen. Muziek is al altijd aanwezig geweest in mijn leven. Thuis leerde ik spelen op de gitaar en zingen was, en is nog steeds, het liefste wat ik doe. Ik geef les aan het eerste leerjaar in Klimop in Gent en ook daar zing ik vaak met de kinderen. Het was in het College van Veurne dat ik tijdens een vrij podium voor het eerst op de planken stond. De enthousiaste reacties toen hebben me gestimuleerd om muzikaal verder te groeien. Mijn stem en gitaar vormen de basis voor mijn nummers. Ik houd vooral van luistermuziek. Helaas mocht ik voor The Voice geen eigen lied zingen. Ik koos voor ‘Go Solo’ van Tom Rosenthal.” Elise woont dan wel in Gent sinds een half jaar, haar ouders Marleen Dochy en Marc Kinget wonen nog steeds in Veurne. Ook Elise komt er nog vaak.

The Voice is nu vrijdag om 20.40 uur te zien op VTM