Veurnse bevolking groeit voor zesde jaar op rij, dit keer met 105 inwoners GUS

24 januari 2019

13u12 0 Veurne Veurne is 2019 gestart met 11.901 inwoners, dat zijn er 105 meer dan begin 2018. Meer dan de helft woont in de stad zelf. Het aantal geboortes steeg en er stierven minder mensen.

“We zetten onze positieve bevolkingsevolutie verder”, zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Sinds 2013 stijgt het aantal inwoners. Het recordjaar was 2015, met een toename van liefst 172 inwoners. In 2018 noteerden we 130 geboortes, dat waren er 11 procent meer dan het jaar daarvoor. We moeten al tot in 2006 teruggaan om zo’n vruchtbare cijfers te vinden. Het betekent dat onze bevolking verjongt. Het sterftecijfer daalde met 11 overlijdens naar 160 in totaal. 622 Veurnaars verhuisden, maar we verwelkomden 737 nieuwe inwoners. Dat is bijna 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Het merendeel kwam uit een van de drie Westkustgemeenten, maar ook uit Middelkerke en Poperinge.” Verwacht wordt dat het inwonersaantal in Veurne ook de komende jaren nog verder zal stijgen. De ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel op de vroegere site van de Suikerfabriek heeft daar veel mee te maken.