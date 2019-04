Veurne zet zijn spot op de verdwenen cafés en brouwerijen met expo, koers en theater GUS

11 april 2019

13u01 0 Veurne Vrijdag 12 april opent de tentoonstelling ‘Veurnse cafés en brouwerijen in de 20ste eeuw’. Dat is een eerste aanzet naar ‘Historisch Veurne’ dat op 20 april plaatsvindt. De dienst Cultuur en Toerisme zoekt nog steeds deelnemers voor de retrokoers. Haal dus dat stalen ros van zolder.

“Na de iets serieuzere thema’s zoals oorlog mag de vijfde editie van Historisch Veurne dit keer luchtiger”, vindt toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus). “We starten nu vrijdag met de opening van een tentoonstelling waarin we het café- en brouwerijleven van een eeuw terug induiken. Het is een expositie in een mini-café met talrijke archieffoto’s en ook een getuigenissenfilm die we als tijdsdocument lieten maken. José Tyteca uit Steenkerke filmde een achttal mensen die veel weten te vertellen over het bier- en brouwverleden van onze stad. Zo is er Guido Debeerst die jaren brouwer was, de vader van Franky Matsaert die de bierbakken thuis leverde en Jeanette Roelants die het boek ‘De verworpenen van Veurne’ heeft geschreven over de vele cafés in het Ambachtstraatje. De film duurt 40 minuten en projecteren we doorlopend tijdens de tentoonstelling die tot en met paasmaandag dagelijks toegankelijk is van 11 tot 17 uur op het gelijkvloers van het Spaans paviljoen bij de Grote Markt.”

Retrokoers

Zaterdag 20 april vindt Historisch Veurne plaats. De ticketverkoop voor de theaterwandelingen loopt als een trein. Enkel voor die van 10 en 18.30 uur is er nog plaats. Acteurs Sam Louwyck, Onno van Gelder Jr. en Charlotte Dewulf zullen samen met lokaal talent Joris Goens (de belleman van Veurne red.) het caféleven van 1920 uitbeelden. De wandeling duurt een uur en kost voor volwassenen negen euro en voor kinderen zes euro. Nog die dag vindt voor het eerst een retrokoers plaats. Daarvoor zijn er een veertigtal deelnemers ingeschreven maar wie interesse heeft kan nog steeds reserveren bij de toeristische dienst. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je meedoen met een racefiets waarvan het kader niet in carbon of aluminium is en waar er geen klikpedalen aan bevestigd zijn. Geschoren benen laat de organisatie niet toe. De winnaar is hij of zij die na 20 ronden door het centrum als eerste over de finish rijdt. De proloog begint om 12 uur, de kidsretrorit om 14.30 uur en de retrokoers om 16.30 uur. Zaterdagavond, ook op 20 april, vertellen oud-renners Freddy Maertens en Lucien van Impe over hun leven en de koers in de voorstelling ‘Mannen in geel en groen’ om 20 uur in zaal Zonnebloem.

Info: www.historischveurne.be.