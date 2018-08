Veurne wuift 32 moedige stappers uit 27 augustus 2018

De zevende en laatste editie van de tweejaarlijkse wandelmeerdaagse Den Grooten Tocht startte voor het eerst in Veurne. De 32 stappers hadden een replica uniform van het zevende linieregiment aan en de vrouwen een verpleegstersuniform.





Hun einddoel is Brussel. Van Veurne ging het naar Oostende en daarna naar Brugge, Gent en Aalst. In Veurne bezocht het gezelschap eerst het stad- en landhuis en daarna vatten ze hun tocht aan.





(GUS)