Veurne wil leefloners inzetten op de arbeidsmarkt GUS

23 januari 2019

11u03 0 Veurne Het Veurnse stadsbestuur en OCMW werken samen om leefloners op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te krijgen. Geïnteresseerde werkgevers zijn welkom op een infosessie op 7 februari in Furnevent.

“De overheid lanceerde de Tijdelijke Werkervaring twee jaar geleden”, duidt diensthoofd Sociale Dienst Tiebe De Bruycker van het OCMW van Veurne. “Als de afstand tussen de leefloners en de gewone arbeidsmarkt te groot is dan starten we een begeleidingstraject van twee jaar. We werken aan de individuele capaciteiten van onze cliënt. Het project startte in het voorjaar van vorig jaar en de eerste tewerkstellingen kwamen er al een paar maanden later. Onze hulp bestaat erin dat we samen zoeken naar wat de cliënt wil. Dat toetsen we af met de realiteit en zo stellen we realistische doelen voorop. Daarna plannen we een eerste gesprek met de toekomstige werkgever gevolgd door een stage. Uiteindelijk moet dat resulteren in een vaste job. Met het OCMW begeleiden we de persoon in kwestie nog drie maanden na de tewerkstelling maar als dat nodig is, kan het ook langer. Momenteel hebben we 11 projecten Tijdelijke Werkervaring lopen. Voor vijf personen zijn we nog op zoek naar een stage- of werkplaats. In april starten we een volgend voortraject samen met de VDAB. We mikken op minimum acht kandidaten.”

Om werkgevers te laten kennismaken met die manier van werken, vindt er op 7 februari een infosessie plaats. Er start er één om 7.30 uur en één om 12 uur. Je ontdekt alle mogelijkheden. Inschrijven kan via www.veurne.be/twe