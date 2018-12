Veurne on ice opent nu vrijdag GUS

11 december 2018

09u26 0 Veurne Vrijdag 14 december om 12 uur is de ijspiste op de Grote Markt in Veurne open voor het publiek. Nieuw is de Eisbar waar elke dag animatie is voor groot en klein.

De officiële opening van de piste met een optreden van Crystal Moon staat vrijdagavond om 20 uur gepland. Zaterdag is er de hele dag kerstmarkt. Voor het eerst strijkt de Eisbar neer in Veurne. Dat is een grotere chalet waar kinderen in de namiddag kunnen genieten van allerlei activiteiten. ’s Avonds zijn er optredens of draaien dj’s. Alle activiteiten zijn gratis. Op Facebook onder ‘Eisbar Veurne’, vullen de organisatoren regelmatig het programma aan. Ook de dienst Vrije Tijd voegt er nog wat extra schwung aan toe. Zaterdag 22 december kan je om 18 uur genieten van een optreden van het Flanders Gospel Choir en op 23 december om 15.30 van een kunstshow en vuurtheater. Wil je het jaar gepast afsluiten dan noteer je best de New Year’s Eve Party op oudejaarsavond vanaf 22 uur.