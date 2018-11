Veurne neemt Spaans paviljoen onder handen 13 november 2018

De Vlaamse overheid heeft het beheersplan voor het Spaans Paviljoen bij de Grote Markt in Veurne goedgekeurd.





Dat betekent dat het stadsbestuur subsidies ontvangt voor onderhoudswerken. Het schilderen van het buitenschrijnwerk is de eerste klus op het lijstje. Het goedgekeurde beheersplan geldt voor twintig jaar. Het Spaans Paviljoen deed in de vijftiende eeuw dienst als stadhuis. Het was ook nog een verblijfplaats voor Spaanse troepen. Sinds 1939 is het beschermd.





(GUS)