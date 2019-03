Veurne lanceert website met informatie over Brexit GUS

18 maart 2019

10u44 0 Veurne Op www.veurne.be/brexit vinden de Veurnse ondernemers heel wat informatie over de Brexit. Er is nog veel onduidelijkheid over de gevolgen als Engeland uit Europa stapt. Toch organiseerde Veurne alvast een informatiesessie.

Een veertigtal ondernemers woonden die bij. Anemone Monsieur van Flanders Investment & Trade gaf uitleg over de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa, Annie Vanherpe van de FOD Financiën had het over de gevolgen voor de douaneformaliteiten, Leonid Guz omschreef de rol van Voka West-Vlaanderen en de Veurnse ondernemer Eric Mattheeuws toonde aan hoe zijn transportfirma brexit-proof is geworden. Die praktische informatie kan je nalezen op www.veurne.be/brexit.

“Na Calais en Duinkerke is Veurne de derde economische stad na de eurotunnel”, onderlijnde schepen van Bedrijfsleven Jan Verfaillie (CD&V). “Ik ben ervan overtuigd dat heel wat Britse bedrijven na een Brexit hun productie voor een stuk zullen verplaatsen naar het vasteland. Veurne kan daarin een rol spelen. Daarom onderhandelen we met de provincie West-Vlaanderen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Sticker (Veurne Plus) verzorgt die onderhandelingen namens het stadsbestuur. We maken nu een eisenbundel op. De Brexit zal mee een rol spelen in onze vraag om extra ruimte te creëren om te ondernemen.”