Veurne koopt zijn eerste voertuig op gas aan voor zijn stadsdiensten GUS

13 februari 2019

11u17 0 Veurne Het Veurnse stadsbestuur telde ruim 32.000 euro neer voor de aankoop van een CNG-voertuig. Het is trouwens de eerste bestelwagen in het wagenpark van Veurne.

De opvallende, gele bestelwagen zal Veurne inzetten voor zijn technische dienst. “CNG staat voor compressed natural gas”, duidt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) die bevoegd is voor het beleidsdomein klimaat. “Zo’n voertuig zorgt voor 77 procent minder uitstoot van fijn stof in vergelijking met een dieselwagen. Er is bovendien 11 procent minder CO2-uitstoot en de brandstof is 30 procent goedkoper dan diesel. Het tanken aan de pomp gaat even snel. Bij Romac Fuels in Veurne is er een CNG-laadstation.”