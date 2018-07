Veurne heeft zijn eerste tegeltuintjes 19 juli 2018

02u25 0 Veurne Chris Verbrigghe (30) uit de Astridlaan in Veurne is een van de eersten die van het stadsbestuur goedkeuring kreeg om een tegeltuintje aan te leggen.

"Het is een mooi initiatief voor meer stadsgroen. Ik plantte een bosrank. Die groeit snel tot zes meter hoog." Wie ook een groen element bij zijn voordeur wil, kan dit via het e-loket op www.veurne.be aanvragen. "Als we toestemmen dan haalt de initiatiefnemer één of twee tegels uit het voetpad die hij wel bewaart", legt schepen van Beplanting Anne Dequidt (CD&V) uit. "Je graaft een putje en vult dat met potgrond. Kies geen giftige plant of één met stekels of doornen." Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) en zijn schepenen keurden al vier aanvragen goed. "Zo willen we onze stad verder vergroenen. Het brengt ook meer sfeer en de vogels, bijtjes en vlinders zullen ons dankbaar zijn."





(GUS)