Veurnaar Siebe zet zich als ONE jeugdambassadeur in voor kansarmoede in Afrika GUS

15 april 2019

10u34 1 Veurne Siebe Jonckheere (20) uit Veurne is aangesteld als Youth Ambassador bij de organisator ONE. Zijn taak? Toekomstige Europees verkozenen overtuigen budget vrij te maken voor ontwikkelingssamenwerking.

“Ik studeer taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde aan de Universiteit in Leuven”, stelt Siebe zich voor. “Na dit schooljaar stroom ik door naar de masters dus vond ik het tijd om me in te zetten voor de toekomst. ONE kende ik via mijn studies omdat ik voor een onderzoek data nodig had over HIV en AIDS in Afrika. Ook op een concert van U2 spotte ik ONE want zanger Bono stond mee aan de wieg van de oprichting ervan. In België heerst er uiteraard ook armoede maar in Afrika is het veel acuter. In veel landen in dat werelddeel leeft 42 procent in extreme armoede. Dat betekent dat ze minder dan 1,7 euro verdienen per dag. Dat moet beter en dus willen we de kandidaten aan de Europese verkiezingen aanmoedigen om meer budget vrij te maken voor ontwikkelingshulp. Het geeft voldoening en hoop als besluitvormers enthousiaste jongeren als wij willen ontmoeten om mee te stappen in onze strijd tegen extreme armoede. Ons doel is om die armoede tegen 2030 weg te werken in de regio sub-Sahara Afrika.” Siebe maakt deel uit van de 57 nieuwe Belgische activisten die de ONE-campagnes over heel Europa aandrijven.