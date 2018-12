Verwoestende brand in varkensstal kost bijna 200 dieren het leven in Houtem Jelle Houwen

24 december 2018

13u33 20 Veurne In de Jagersstraat in Houtem nabij Veurne is maandagmiddag een verwoestende brand uitgebroken in een varkensstal. In de grote stal zitten 200 varkens samen. De landbouwers hoorden plots enkele ontploffingen en toen ze gingen kijken sloegen de vlammen al door het dak.

Daarna volgden nog enkele ontploffingen. In de stal waren mogelijks ook chemische stoffen aanwezig die voor extra gevaar kunnen zorgen, maar dat bleek negatief te zijn. De brand ging gepaard met een zeer zware, gitzwarte rookpluim die tot kilometers in de omgeving te zien is. Daarom riep de brandweer van Veurne al gauw versterking op. Er kwamen 6 korpsen van brandweerzone Westhoek ter plaatse: naast Veurne zijn dat Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, Diksmuide en Poperinge. Zij kwamen vooral met tankwagens ter plaatse omdat de boerderij nogal afgelegen was. Na de brand, die vrij snel onder controle was, bleek dat nagenoeg alle varkens omgekomen waren. De aanpalende stallen konden wel gevrijwaard worden. Wat de oorzaak van de brand is werd nog niet duidelijk. De grote stal is grotendeels vernield en er zitten grote gaten in het dak. De brandweer bleef nadien nog een poos ter plaatse voor de nablussing en om controle te doen op het eventueel vrijkomen van asbest. Aan omwonenden, alhoewel er weinig in de buurt waren, werd gevraagd om ramen en deuren dicht te houden voor de rook.