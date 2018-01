Verrassing aan politierechtbank: extra controle douane 40 BEKLAAGDEN SAMEN GOED VOOR 215.000 EURO AAN OPENSTAANDE BOETES JELLE HOUWEN

30 januari 2018

02u26 0 Veurne Hardleerse bestuurders konden gisteren in de politierechtbank van Veurne tweemaal tegen de lamp lopen. Binnen riskeerden ze eerdere boetes of rijverboden die met uitstel waren gegeven toch nog te moeten uitzweten. En buiten stond de douane hen op te wachten om na te gaan of alle boetes wel betaald waren. In totaal hadden de 40 beklaagden liefst 215.000 euro openstaande boetes. "We tonen dat het ons menens is met recidivisten", zegt procureur Filiep Jodts.

De beklaagden die gisteren naar de politierechtbank moesten komen zullen grote ogen getrokken hebben. Totaal verrast waren ze, nadat bleek dat ook de douane aanwezig was én hen allemaal controleerde. Het ging om een unieke actie van de Veurnse politierechtbank om hardleerse recidivisten een lesje te leren. Alvorens ze de zaal van de politierechtbank konden binnenstappen werden ze buiten al gecontroleerd door de douane. Die stond in de directe omgeving van de parking en op de parking zelf opgesteld met hun automatische nummerplatenherkenningscamera (ANPR). In de rechtbank zelf stonden ze terecht omdat ze na eerdere vonnissen waarbij ze gunsten kregen zoals uitstel van betaling of rijverbod, opnieuw een keer of meermaals in de fout gingen.





"Op voorhand hadden we een lijst bezorgd aan de douane om na te gaan hoeveel openstaande boetes de beklaagden hadden die moesten voorkomen", legt procureur Filiep Jodts uit. "Bleek dat er 40 beklaagden samen in totaal liefst 215.000 euro openstaande boetes hebben. Het gaat om boetes allerhande die ze in het verleden opliepen: flitsboetes die niet betaald werden, parkeerovertredingen en boetes die uitgesproken werden door een rechter. Niet elke beklaagde had er nog openstaan, maar toch heel wat wel. Dit zijn met andere woorden hardleerse bestuurders die lak hebben aan elke verkeersregel en élke boete naast zich neerleggen. Hen willen we treffen. We laten zien dat het ons menens is."





Een 27-jarige vrouw uit De Panne staat voor liefst 51.250 euro in het krijt. Zij stuurde enkel haar advocaat naar de zitting maar moet op 12 februari zelf langskomen. Twee andere vrouwen hebben nog voor 46.200 euro en 52.000 euro openstaande boetes. Zij lieten verstek gaan en konden dus ook niet gepakt worden door de douane. Zij scanden 1.250 auto's maar konden slechts 1509,64 en 2179,98 euro boetes meteen innen. Andere betrapten krijgen nog een overschrijving of afbetalingsplan. Na de koude douche bij de douane volgde bij haast iedereen nog een stortbad bij politierechter Geert Vandaele: daar stonden in totaal 51 beklaagden terecht voor herroeping van hun eerdere vonnissen. In totaal ging het daar om bijna 50.000 euro aan uitgestelde boetes die toch effectief werden. "Ik heb jullie meermaals gewaarschuwd en nu moeten jullie het uitzweten", sprak hij meermaals.





Pechvogel van de dag

De pechvogel van de dag was een jongeman die in de buurt van de rechtbank woont. De man moest niet eens verschijnen voor de rechter maar haalde zijn BMW uit de garage net toen de douane passeerde. Onmiddellijk gaf de ANPR een 'hit'. Hij werd aan de kant gezet toen bleek dat hij nog 1.500 euro openstaande boetes had. Maar bovendien werd XTC en cannabis gevonden in zijn wagen én had de man al drugs gebruikt. Het gevolg: auto getakeld, 2.942.87 euro onmiddellijk te betalen, rijbewijs ingetrokken, huiszoeking én... binnenkort een bezoekje aan de politierechter.