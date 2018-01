Veroordeeld voor drugs dealen in Booitshoekestraat 02u36 0

Twee mannen van Noord-Afrikaanse afkomst uit de regio van Charleroi zijn veroordeeld tot celstraffen van één en twee jaar voor drugsdeals in de Booitshoekestraat in Veurne. Ook twee Franse afnemers, die op 18 augustus 2017 samen met de dealers werden opgepakt, kregen een jaar cel. De politie kwam de dealers op het spoor toen buurtbewoners net voor de zomer hadden gemeld dat ze in de landelijke straat geregeld voertuigen met buitenlandse nummerplaten zagen. De politie hield twee maanden lang de wacht en zag telkens dezelfde Volkswagen Golf. Er volgden arrestaties en huiszoekingen. Eén dealer kreeg een jaar cel. Zijn kompaan, het brein achter het handeltje, kreeg twee jaar. (BBO)