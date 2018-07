Vermoeide moordenaar tijdens reconstructie 13 juli 2018

Op de parking van het gerechtsgebouw in Veurne werd gisterenmiddag de reconstructie gehouden van de moord van woensdag 7 maart. De reconstructie begon om 14 uur en verliep rustig. De dader, de 68-jarige Mohamed Koukouh uit Lo-Reninge moest er demonstreren hoe hij er zijn ex-vrouw Rita Waeles na een echtscheiding om het leven bracht door haar te steken met een schroevendraaier. De man maakte een vermoeide indruk tijdens de reconstructie. Koukouh is blijkbaar vrij ernstig ziek en krijgt in de gevangenis een aantal medicijnen toegediend. Hij drong er zelf op aan om de reconstructie zo snel mogelijk uit te voeren, want hij vreest zelf dat hij niet zo lang meer te leven heeft. Bij de reconstructie van vandaag wilde het onderzoeksteam vooral te weten komen wat er zich afspeelde in de laatste minuten voor de fatale steek. De vrouw zou toen naar de auto van de dader gelokt zijn, zogezegd om haar een kartonnen doos met daarin nog spullen te overhandigen. Toen de vrouw bij de geopende koffer stond greep de dader naar de schroevendraaier, die in de deuropening aan de achterbank stak. Het zijn die handelingen die Koukouh, die een bivakmuts droeg, meermaals moest voortonen. "Hij heeft goed meegewerkt en getoond wat hem gevraagd werd", zeggen zijn advocaten Jonas Bel en Kris Vincke. "Hij heeft de feiten ook altijd toegegeven." Opvallend: op de parking was een vrouw in haar auto directe getuige van de moord maar zij reed nadien door. Het parket deed een oproep om haar te vinden. Ook zij woonde gisteren de reconstructie bij. (JHM)