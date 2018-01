Verlichting rond voetbalveld komt los 02u33 0

De brandweer van Veurne en Koksijde werden gisterenmiddag opgeroepen naar het voetbalveld van White Star Bulskamp langs de Bulskampstraat in Veurne. Mensen op het terrein hadden gezien dat een van de grote verlichtingsarmaturen die op hoge palen rond het veld stond vervaarlijk aan het wiegen waren in de wind. De palen zelf bleken de win te trotseren maar een van de armaturen was logskomen. Het speciale RISC-team, een klimteam van de brandweer, werd opgeroepen om de verlichting terug vast te zetten. Daarbij moest een deel van de armatuur gedemonteerd worden. Die klus nam een aardige tijd in beslag. (JHM)