Verkoop brandweerbadges levert 2.200 euro op voor MUG-heli en Jan Bouttry Jelle Houwen

01 januari 2019

07u53 0 Veurne De verkoop van de hulpverleningsbadges die brandweerspotter Patrick Dumortier uit Middelkerke heeft georganiseerd, heeft ook nu weer een mooie som opgeleverd.

Samen met Niels De Ruyck en Dieter Ghekiere werd de afgelopen tien weken volop badges verkocht. De voorbije jaren was de Brugse MUG-heli het goede doel waaraan het geld geschonken werd. Ook dit jaar was dat zo, maar werd gekozen voor een extra initiatief: wie een badge kocht, kon ook kiezen om het geld te schenken aan brandweersergeant Jan Bouttry uit Veurne. De man zag zijn carrière in 2018 abrupt eindigen toen bij hem ALS werd vastgesteld. Zijn verhaal greep heel wat mensen aan in brandweerkringen. Zijn collega’s organiseerden al de actie ‘Fire for Jan’ en ook met de brandweerbadges werd nu extra financiële steun opgehaald.

Nauw aan het hart

“We zijn bijzonder trots dat we hem een cheque van 1.200 euro kunnen overhandigen en nog eens een cheque van 1.000 voor de MUG-heli”, glundert Patrick. “We zijn ervan overtuigd dat Jan alle steun kan gebruiken en hopen zo ons steentje te kunnen bijdragen. Ook de MUG-heli blijft ons nauw aan het hart liggen. Het blijft onbegrijpelijk dat de overheid dit initiatief, dat al meermaals bewezen heeft dat het levens kan redden, niet volledig financieel steunt. De verkoop was dit jaar een groot succes. We verkochten al 360 badges en er zijn er nog beschikbaar. We verkochten badges aan mensen van De Panne tot Florennes. Er was ook iemand uit Nederland die er heeft aangekocht. In het bijzonder willen we de brandweerposten van Langemark-Poelkapelle, Lebbeke, Veurne en Moeskroen bedanken. Zij namen een groot aantal badges af.”

Wanneer de cheques zullen uitgereikt worden, is nog niet duidelijk. Er kunnen nog altijd badges besteld worden bij Patrick Dumortier via de Facebookpagina ‘Patrick Dumortier Firephotography’ of via patrickdumortier@hotmail.com.