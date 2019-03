Verkeershinder op rotonde nadat auto op vluchtheuvel belandde JHM

01 maart 2019

11u41 0

Er ontstond vrijdagochtend flink wat verkeershinder in Veurne bij het binnenrijden van de stad. Op de rotonde van de Europalaan met de Albert I-laan aan het Bakkerijmuseum kwam het rond 10.30 uur tot een verkeersongeval op die rotonde. Een Volkswagen raakte er van de weg af en knalde op de vluchtheuvel tegen een paal met plaatsnamen. Door de impact schoof die paal gedeeltelijk in het motorblok. De bestuurster verloor om een onduidelijke reden de controle over haar stuur. Na het ongeval stopte een bestelwagen met enkele werklui op de rotonde om hulp te bieden aan de vrouw. Door het ongeval was een deel van de rotonde versperd wat leidde tot file in de omgeving. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en een takelaar had behoorlijk wat moeite om de Volkswagen van de paal los te maken. De auto is rijp voor de schroothoop.