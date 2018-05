Verkeershinder door defecte vrachtwagen 18 mei 2018

Op de afrit van de E40 naar Veurne in de richting van Frankrijk was er gisteren veel verkeershinder door een defecte vrachtwagen. Die viel stil op de slechtst mogelijke plaats: op het einde van de afrit in de bocht om naar de rotonde van het Bakkerijmuseum te rijden. Door de panne konden een hele rij trucks die na de vrachtwagen reden niet meer passeren. Enkel auto's konden er nog tussen laveren. Daardoor stonden meer dan tien vrachtwagens anderhalf uur lang geblokkeerd op de oprit. De politie leidde andere vrachtwagens vanop de E40 af naar Adinkerke, waar ze via de af- en oprit konden keren om aan de andere kant van de E40 Veurne binnen te rijden. (JHM)