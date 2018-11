Veel schade na botsing 10 november 2018

02u23 1

Op de kruising van de Sint-Idesbaldusstraat met de Koksijdestraat in Veurne is het gisterenmiddag rond 13 uur tot een zware botsing gekomen tussen een Citroën en een Jeep Grand Cherokee. Een 50-jarige en 60-jarige bestuurder, de een uit Oostende en de ander uit Koksijde, botsten daar op elkaar. Er vielen geen gewonden, maar de schade was aanzienlijk. Beide wagens zijn totaal verloren. Zowel de politie Spoorkin als Westkust kwamen ter plaatse om het verkeer te regelen, want de weg was even volledig versperd. Beide wagens moesten getakeld worden en de brandweer kwam brokstukken en gelekte vloeistoffen opruimen. (JHM)