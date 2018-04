Veel interesse voor artistieke theaterwandelingen 16 april 2018

Honderden mensen hebben zaterdag deelgenomen aan Historisch Veurne, dat rond het thema 'artistieke rijkdommen' draaide. Op vier locaties brachten acteurs Joren Seldeslachts, Wim Danckaert, Kobe Chielens en Jonas Van Thielen de kunstenaars Vigor Boucquet, Paul Delvaux, Rainer Maria Rilke en Joe English tot leven. De theaterwandelingen waren uitverkocht.





"Wat een fantastische manier om Veurne te ontdekken", reageerde Ann Huyghe uit Werken. Als gepensioneerd leerkracht geeft ze vaak gidsbeurten in Diksmuide en Ieper. "Ik wil ook graag rondleidingen geven in Veurne en doe hier inspiratie op. Veel plekjes waren voor mij onbekend terrein." Riet Sinnaeve en Filip Berquet uit Adinkerke zijn elk jaar op de afspraak als begeleiders. "De locaties zijn schitterend dit jaar. Zoals de binnentuin bij Die Nobele Rose. En tijdens de toneelstukjes kon je een speld horen vallen." Toerisme Veurne spreekt van een succes. "We verkochten 500 tickets in voorverkoop, zaterdag kwamen er ruim 100 bij", zegt schepen Celine Mouton (Veurne Plus). (GUS)