Vandaal stampt ruit van Blokker in JHM

05 februari 2019

14u20 0

Een van de glazen ruiten van de inkomdeur van de Blokker in de Ooststraat in Veurne werd maandagavond vernield door een vandaal. Of de vandaal ook de bedoeling had om in te breken in de winkel is niet duidelijk. Het zou vermoedelijk gaan om een dronken man die met zijn voet de ruit heeft ingetrapt en het daarna op een lopen heeft gezet. De politie voert een onderzoek naar de feiten. De brandweer van Veurne kwam ter plaatse en zaagde uit een houten plaat een afdekking om tegen de gebarsten ruit te plaatsen.