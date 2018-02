Vals plafond van wasserette valt op trucker 14 februari 2018

02u34 0

Een buitenlandse trucker is gisterenmiddag rond 15.30 uur lichtgewond geraakt bij een bizar incident in het bekende Truck Stop in de Nijverheidsstraat in Veurne. Dat is een populaire plaats waar truckers kunnen pauzeren, eten, internet gebruiken maar ook kunnen douchen of hun kledij wassen. De trucker was in die gemeenschappelijke wasplaats zijn kledij aan het wassen toen door een plotse windstoot de deur openvloog en de wind onder het valse plafond raakte. Door de kracht donderde het plafond naar beneden. De plastic planchetten van het plafond vielen op de trucker. Hij kon snel bevrijd worden. "We namen geen risico en belden de ambulance op om de man te laten onderzoeken. We zouden niet willen dat hij gewoon vertrekt en later een ongeval krijgt omwille van de pijn", zegt Mathieu Vander Paelt van de firma Mattheeuws. De trucker werd met verwondingen en pijn aan de rug opgenomen in het ziekenhuis. (JHM)