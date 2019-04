Vader belt politie omdat dochter (15) en haar vriendje (19) joints roken JHM

05 april 2019

13u29

Een 20-jarige man uit Veurne riskeert 8 maanden cel en 8.000 euro boete omdat hij cannabis rookte in het bijzijn van twee minderjarige meisjes. M.S. had als 19-jarige een relatie met een meisje dat toen 15 jaar was. Op hun appartement in de Duinkerkelaan in Veurne rookte hij samen met haar twee joints. Ook het jongere zusje dat op dat ogenblik 14 jaar was, was daarbij. Het was de papa van de twee meisjes die hen betrapte in augustus vorig jaar en daarop de politie belde. Daarna werd een onderzoek gestart. Omdat het gaat om meisjes die nog geen 16 jaar waren tilt de procureur zwaar aan de feiten. Of de relatie intussen nog standhoudt, is onduidelijk maar in ieder geval zit M.S. momenteel in de cel na andere feiten. Vonnis op 3 mei.