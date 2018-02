Uren hinder door gekantelde truck 12 februari 2018

De 's Heerwillems (N35) in Veurne was zaterdagvoormiddag urenlang versperd door een ongeval met een truck. Op de bochtige weg tussen Pervijze en Veurne verloor de Belgische trucker rond 6 uur de controle over het stuur en de vrachtwagen denderde de gracht in. De truck ramde daarbij nog twee bomen en kantelde op zijn zijkant. De chauffeur liep lichte verwondingen op doordat ook zijn cabine beschadigd raakte. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.





De vrachtwagen was geladen met vleeswaren. De brandweer van Veurne kwam ter plaatse om signalisatie te plaatsen en takken te verzagen.





De weg werd volledig afgesloten voor de takelwerken. Al het vlees moest eerst overgeladen worden. Het verkeer moest omrijden via Avekapelle. (JHM)