Uitbreidingsplan voor Bulskamp 30 maart 2018

Nu de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan Bulskamp heeft goedgekeurd kan er verder gewerkt worden aan de uitbreiding van het Veurnse dorp.





"In het plan hebben we tussen de Vlas- , Sint-Livinus- en Sint-Bertinusstraat ruimte voorzien voor dertien extra woningen", duidt schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Sticker (Veurne Plus). "Bij het sportpark kan een extra voetbalterrein aangelegd worden. De plaatselijke voetbalclub telt 250 leden. Ook hondenclub The Max, met 150 leden, kan zijn eigen stek krijgen. Tot slot is er bij het woonzorgcentrum ruimte voor een vijftigtal extra parkeerplaatsen."





Het openbare onderzoek loopt van 23 april tot 21 juni. (GUS)