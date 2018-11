Uitbaatster restaurant wéér voor politierechter 28 november 2018

De politierechter heeft zich uitzonderlijk boos gemaakt tegen de uitbaatster van een restaurant in Veurne omdat ze al voor de derde keer terecht stond voor dronken rijden. A.V. belandde in het voorjaar met haar wagen naast de weg tussen Veurne en Avekapelle toen ze even niet oplette. Ze kwam in de gracht terecht, maar liep uiteindelijk geen verwondingen op. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek A.V. liefst 2,48 promille in haar bloed te hebben. Ze kwam van een restaurant. "Dat begrijp ik echt niet", sprak de rechter. "Je bent zelf actief in de horeca en zou toch moeten weten wat alcohol doet met een mens en wanneer het te veel is? En je bent dan al eens tweemaal eerder veroordeeld." De vrouw kreeg een boete van 4.800 euro met uitstel en 105 dagen rijverbod, waarvan 60 met uitstel. (JHM)