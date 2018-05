Uit de bocht met elektrische rolstoel 07 mei 2018

In de Werkplaatsstraat is zaterdagvoormiddag een bizar ongeval gebeurd. Vlak bij de beschutte werkplaats verloor een man de controle over zijn elektrische rolstoel in een bocht. De rolwagen kantelde en bleef op de baan liggen. Een ambulance snelde ter plaatse, maar de man bleek gelukkig niet gewond. Hij werd terug in zijn rolstoel geholpen en kon verder rijden. (JHM)