Twee werkmakkers gewond na aanrijding JHM

15 januari 2019

16u39

Twee werkmakkers van een bedrijf uit Beernem raakten dinsdagochtend gewond na een verkeersongeval langs de Nieuwpoortkeiweg in Veurne. Ze zaten met vier in de wagen en reden richting Veurne toen ze stopten aan de Voetbalstraat om af te slaan. Een achteropkomende bestuurder in een Nissan Patrol had dat te laat gezien en reed op hen in. De twee werkmakkers die achteraan zaten liepen daarbij verwondingen aan de nek en rug op. Zij werden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee voorste inzittenden hadden ook pijn maar werden niet per ambulance overgebracht. Door het ongeval was er slechts korte tijd verkeershinder. De wagens werden gauw aan de kant van de weg gezet.