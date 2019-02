Twee Veurnaars op West-Vlaamse N-VA-lijst voor Vlaamse en federale verkiezingen GUS

09u59 0 Veurne De Veurnse gemeenteraadsleden Marieke Stubbe en Dirk Kesteloot zijn kandidaat voor de Kamerlijst en het Vlaams parlement op de N-VA-lijst.

Marieke Stubbe (42) uit Beauvoorde is directrice van de vrije basisscholen De Vliegerboom in Bulskamp en de Droomvlieger in Veurne. Ze is haar tweede legislatuur gestart in de gemeenteraad in de oppositie. Haar man baat in Beauvoorde het dorpscafé Tuur Djès uit. Ze is mama van twee tieners. Ook Dirk Kesteloot (63) is ook zijn tweede termijn in de gemeenteraad gestart. Hij werkte vroeger als wetenschappelijk onderzoeker op de dienst Nefrologie in het UZ Gent en was daarna zaakvoerder van begrafenisonderneming Kesteloot-Vermeylen. Vandaag is hij gepensioneerd. Dirk is initiatiefnemer van de Veurnse stratenloop. Hij is getrouwd en papa van één zoon. Marieke staat op plaats 12 voor de Kamer en Dirk op 15 voor het Vlaams parlement.