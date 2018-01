Twee verdachten voor inbraak in VTI 20 januari 2018

Inbrekers zijn aan de haal gegaan met twee beamers uit het VTI van Veurne. Ze braken binnen in een klaslokaal door een houten wand aan de fietsenstalling te forceren. In het klaslokaal demonteerden ze de beamer van het plafond. Later stelden schoolmedewerkers vast dat ook een tweede beamer, die op een kast stond, gestolen werd. "Het onderzoek naar de inbraak loopt volop, we hebben twee verdachten in het vizier. Het gaat om twee mannen die eerder ook al ongezonde interesse hadden voor de school en de omgeving", zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. (JHM)