Twee nieuwe brochures om de Veurnaar te informeren GUS

07 januari 2019

18u20 0 Veurne Met het nieuwe stadsmagazine ‘8630’ en de VeurNaar wil het Veurnse stadsbestuur zijn inwoners beter informeren.

“Info Veurne voldeed niet meer aan ‘the look and feeling’ van een hedendaags magazine”, vindt communicatieschepen Jan Verfaillie (CD&V). “Onze communicatiemedewerker Tom Van Rompaey heeft een eigen stijl ontwikkeld waarbij het accent op duidelijkheid en human interest ligt. Naast de praktische informatie hebben we ook aandacht voor het verhaal van ons eigen personeel en dat van de Veurnaar zelf. De VeurNaar is dan weer een gloednieuwe vrijetijdsbrochure met daarin een handige maandkalender met alle activiteiten gebundeld. In de zomer en het najaar komt er nog een editie. Vroeger had elke dienst wel zijn eigen foldertje maar nu is alles gebundeld zodat iedereen het overzicht behoudt. Het budget van ongeveer 30.000 euro hebben we beter geïnvesteerd in twee nieuwe communicatiemiddelen.”